Górnicy zasypani ziemią. Katastrofa w Rwandzie

Co najmniej 14 górników zginęło w poniedziałek we wschodniej Rwandzie w rezultacie osunięcia się ziemi w odkrywkowej kopalni rudy cyny - poinformowały tamtejsze władze. Wśród ofiar jest siedmiu mężczyzn i siedem kobiet.

"Z powodu ostatnich opadów deszczu zapadła się część wzgórza, wewnątrz którego znajduje się kopalnia. 14 górników, którzy szykowali się do rozpoczęcia pracy, zostało zasypanych przez ziemię" - powiedział Fred Mufuruke, gubernator Prowincji Wschodniej.

Kopalnia, gdzie doszło do wypadku, należy do brytyjskiego przedsiębiorstwa wydobywczego Piran Resources, które we wschodniej Rwandzie działa od 25 lat.

Jak pisze AFP władze odpowiedzialne za kontrole kopalni wielokrotnie upominały właścicieli wskazując na zaniedbania dotyczące warunków pracy górników. Zwracano także uwagę na zatrudnianie w kopalniach osób nieletnich.

Według rządowych danych w 2018 roku w wypadkach w rwandyjskich kopalniach zginęło 81 osób.