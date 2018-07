Grecja: Mieszkańcy Mati żądają ukarania winnych

Mieszkańcy greckiej miejscowości Mati żądają ukarania winnych tragedii. To tam było najwięcej ofiar pożarów, które w poniedziałek wybuchły w Attyce. Zginęło w nich co najmniej 85 osób. Liczba ofiar może wzrosnąć.

Zdjęcie Pożary w Grecji zebrały śmiertelne żniwo /VASSILIS PSOMA /PAP/EPA

Wielu mieszkańców wschodniej Attyki, którą spustoszył ogień, domaga się znalezienia osób odpowiedzialnych za tę tragedię. Twierdzą, że można było jej uniknąć i że brak odpowiedniej reakcji ze strony greckich władz i źle zorganizowana akcja ratunkowa przyczyniły się do tak dużej liczby ofiar. Mieszkańcy opowiadają, że ogień był początkowo do ugaszenia, ale zignorowano go, a potem z powodu silnego wiatru błyskawicznie się rozprzestrzenił.

Reklama

Przedstawiciele rządu Aleksisa Ciprasa twierdzą tymczasem, że panowały wyjątkowo trudne warunki pogodowe i że był to żywioł, którego nie dało się zatrzymać. Mówią też o zmianach klimatycznych. Twierdzą, że podjęto właściwe działania i nic więcej nie można było zrobić.



Trwa poszukiwanie osób, które zaginęły po pożarach, i identyfikacja znalezionych ciał. Ratownicy wciąż odnajdują kolejne zwłoki. W Grecji obowiązuje 3-dniowa żałoba narodowa, którą ogłosił premier Aleksis Cipras.