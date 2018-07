​Grecja powstaje z kolan - zdaniem Komisji Europejskiej

- Wyniki Grecji są nawet lepsze niż zakładaliśmy - komentuje dla Interii rzecznik Komisji Europejskiej.

Zdjęcie Szef KE Jean-Claude Juncker i premier Grecji Aleksis Cipras /AFP

Przypomnijmy, że 22 czerwca unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici ogłosił koniec kryzysu w Grecji.

Reklama

Tego dnia w Luksemburgu zawarto porozumienie między Grecją a europejskimi partnerami o zakończeniu programu pomocowego dla tego kraju. Umowa jednocześnie przedłuża do 2033 r. termin spłaty pożyczki z drugiej transzy pomocowej.

Choć premier Aleksis Cipras zadeklarował odzyskanie przez Grecję niezależności politycznej, umowa nakłada na kraj liczne zobowiązania m.in. kolejne obniżki emerytur i innych świadczeń, dalszą prywatyzację czy podniesienie podatków. Grecja ma obowiązek co roku, aż do 2060, wykazywać nadwyżkę budżetową. Co kwartał w Atenach będzie się pojawiać delegacja kontrolująca wdrażanie porozumienia.

Grecja: Pudrowanie bankruta - przeczytaj nasz tekst o sytuacji w Grecji



Czy cele postawione przed Grecją są w ogóle realistyczne - zwłaszcza ten dotyczący corocznej nadwyżki budżetowej?

- Wyniki Grecji są nawet lepsze niż zakładaliśmy. Na przykład w 2017 pierwotna nadwyżka budżetowa osiągnęła 4,2 proc. PKB, o 2,5 pkt proc. więcej niż było to wymagane. To odzwierciedla ogromny wysiłek Grecji, by naprawić swoje finanse publiczne i zreformować gospodarkę. Komisja wierzy, że pakiet rozwiązań przyjęty przez eurogrupę umożliwi Grecji realizację celów również w perspektywie długookresowej - przekazał Interii rzecznik Komisji Europejskiej.

Krytycy pożyczek od eurogrupy podkreślają, że tylko przedłużają one bankructwo Grecji, a najlepiej wyszły na nich niemieckie i francuskie banki. Natomiast od zwykłych Greków wymaga się coraz to nowych wyrzeczeń.

- Grecy rzeczywiście mają za sobą bardzo trudną dekadę. Niezbędna modernizacja greckiej gospodarki, choć często bolesna, zaczyna przynosić efekty w postaci powrotu wzrostu gospodarczego i miejsc pracy - wskazał rzecznik KE.

Komisja podkreśla, że bezrobocie w Grecji, choć pozostaje "na nieakceptowalnym poziomie", to spadło z 28 do 20 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponadto od początku programu powstało 100 tys. miejsc pracy - wylicza KE.

Komisja wierzy, że reformy sprawiły, iż Grecja stała się bardziej konkurencyjna.

Bruksela i Ateny chwalą się ponadto spadkiem oprocentowania greckich obligacji i wzrostem ratingu tego kraju.

Problemem pozostaje grecki dług - na poziomie 180 proc. PKB. Grecja, jako kraj strefy euro, nie ma pełnej kontroli nad własną walutą, jest zdana na łaskę Europejskiego Banku Centralnego i eurogrupy, jeśli chodzi o reagowanie na kryzys.

- Eurogrupa właśnie zgodziła się na znaczący pakiet rozwiązań oddłużających. Mają one na celu obniżyć dług publiczny Grecji do poziomu poniżej 100 proc. PKB w 2060 r. Ponadto eurogrupa w 2032 r. zweryfikuje, czy są konieczne dodatkowe działania w odniesieniu do greckiego długu - stwierdził rzecznik KE.

Zdaniem krytyków porozumienia, bez umorzenia części długu mamy do czynienia z rozciąganiem greckiego bankructwa w czasie.

Co ciekawe, stanowisko to podzielił ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który odmówił "dołożenia się" do ostatniej, zaplanowanej na sierpień transzy pomocowej. Zdaniem MFW restrukturyzacja greckiego długu to rzecz nie do uniknięcia. Co na to Komisja Europejska?

- Cieszymy się z konstruktywnego zaangażowania MFW. Fundusz, równolegle z europejskim instytucjami, będzie brał udział w monitorowaniu sytuacji w Grecji po zakończeniu programu pomocowego - podkreślił rzecznik KE, wypowiadając się dla Interii.

Komisja cieszy się, że Grecja wreszcie "staje na równe nogi", jak nam powiedziano. Innymi słowy, Grecja "powstaje z kolan". Jednak zdaniem krytyków porozumienia, jest wręcz przeciwnie, a nawet gorzej - właśnie przyspawano ją do klęcznika na długie, długie lata.