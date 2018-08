Grecja: Rząd wyburzy setki nielegalnych zabudowań

Grecki rząd zapowiedział wyburzenie setek nielegalnych domów w obszarach leśnych i nadmorskich. Jego zdaniem, to chaotyczna zabudowa przyczyniła się do zwiększenia liczby ofiar pożarów we wschodniej Attyce. Tymczasem rodziny zaczęły składać pozwy do prokuratury przeciwko władzom.

Zdjęcie Premier Grecji Aleksis Cipras /Angelos Tzortzinis /AFP

W najbliższym czasie ma zostać wyburzonych 2,5 tys. nielegalnych zabudowań na terenach leśnych i 700 w pobliżu plaż. W przyszłym tygodniu zostanie sporządzony spis pierwszych stu domów do rozbiórki.

Kilka dni po pożarach w Attyce premier Aleksis Cipras powiedział, że jego gabinet płaci za politykę poprzednich rządów, bo to one przez lata przymykały oczy na nielegalne budownictwo.

Mieszkańcy spalonych terenów winą za tragedię obarczają jednak obecne władze. Dziś pierwszy pozew w tej sprawie wpłynął do prokuratury od rodzin osób, które straciły życie w pożarze.

Przedwczoraj taki wniosek skierował były wojskowy. O zaniedbania i błędy oskarża też rząd Aleksisa Ciprasa wielu przedstawicieli różnych służb. Mówią o błędach operacyjnych, braku informacji i nieskoordynowanych działaniach, co ich zdaniem wpłynęło na rozmiar tragedii.

W pożarach we wschodniej Attyce, które wybuchły w ubiegły poniedziałek, życie straciło ponad 90 osób.