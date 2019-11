Grecja: Turystka dryfowała prawie 40 godzin na morzu

Turystka dryfowała po morzu niemal 40 godzin po tym, jak upuściła do wody wiosło i nie mogła wrócić do domu. Przeżyła, jedząc słodycze - podaje BBC.

Zdjęcie 45-letnia Kushila Stein /EPA/HELLENIC COAST GUARD HANDOUT /PAP

45-letnia Kushila Stein została odnaleziona w niedzielę na Morzu Egejskim. Jak się okazało, dryfowała przez ok. 37 godzin.



Nowozelandka pomagała mieszkańcowi Wielkiej Brytanii przetransportować jego jacht z południowej Turcji do Aten. W międzyczasie postanowiła popłynąć na grecką wyspę Folegandros.

Brytyjczyk przez długi czas nie otrzymał od niej żadnej wiadomości i zaniepokoił się. W sobotę rano rozpoczęto poszukiwania. Na pomoc samotnej kobiecie ruszyła grecka straż przybrzeżna i helikopter.



Jak się okazało, podczas wycieczki Stein jedno z wioseł wpadło do wody. Kobiecie nie udało się go wyłowić, a silny wiatr popchnął ją w nieznanym kierunku.



45-latka przez 37 godzin dryfowała po Morzu Egejskim. Nieprzygotowana na tak długą wycieczkę, przez cały ten czas jadła jedynie kilka lizaków.

Doświadczona w żegludze wiedziała, że pomocnym może okazać się charakterystyczny kolor wyróżniający ją spośród fal, dlatego okryła się czerwoną reklamówką i kierowała lusterko tak, by obijając promienie słoneczne, przykuło wzrok kogoś, kto mógłby z oddali dostrzec jej niedużą łódź.

Nie tracąc nadziei na powrót do domu, turystka przygotowała się również na najgorsze. Na pontonie napisała numer kontaktowy do swojej matki.



W niedzielę została odnaleziona ok. 100 km od Krety. Wendy Stein, matka zaginionej twierdzi, że 45-latce udało się przeżyć dzięki doświadczeniu i umiejętnościom przetrwania na morzu.