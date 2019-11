Greta Thunberg podróżuje w czasie? Zaskakujące zdjęcie sprzed 121 lat

Media społecznościowe obiegła fotografia z 1898 roku, która przedstawia dziewczynkę do złudzenia podobną do nastoletniej aktywistki Grety Thunberg. Internet oszalał na punkcie zdjęcia sprzed 121 lat, a zwolennicy teorii spiskowych wysnuli tezę, że 16-letnia Szwedka jest... podróżniczką w czasie. "Przybyła, by nas uratować" - piszą internauci.

Zdjęcie, które wywołało poruszenie w internecie, datowane jest na 1898 rok i pochodzi z archiwów Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Widać na nim trójkę dzieci, pracujących w kopalni złota na terytorium Jukonu w Kanadzie. Dziewczynka po lewej stronie zdjęcia jest niewiarygodnie podobna do szwedzkiej aktywistki na rzecz klimatu Grety Thunberg.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Fotografia w błyskawicznym tempie wywołała lawinę komentarzy.



Zdaniem zwolenników teorii spiskowych, zdjęcie z XIX wieku jest dowodem na to, że 16-letnia Greta Thunberg podróżuje w czasie. Twierdzą, że nastolatka z charakterystycznymi warkoczami przybyła, by uratować Ziemię przed klimatyczną zagładą.



"Ona podróżuje w czasie", "w ogóle się nie zmieniła", "przybyła, by ocalić naszą planetę" - piszą internauci.

Co ciekawe, autorem fotografii z 1898 roku jest Eric A. Hegg, który urodził się - podobnie jak Greta Thunberg - w Szwecji. Zdjęcie trójki dzieci wykonał nad rzeką Klondike w Jukonie w Kanadzie, gdzie w latach 90. XIX wieku wybuchła "gorączka złota". Fotograf brał udział w wyprawach, dokumentując codzienne życie i trudności poszukiwaczy złota.

Szwedzka aktywistka kilka dni temu wyruszyła z USA do Europy na pokładzie 15-metrowego katamaranu. Podróż ma potrwać od dwóch do czterech tygodni. Nastolatka chce dotrzeć na szczyt klimatyczny, który w grudniu odbędzie się w Madrycie.