"Grobowiec" z odpadami nuklearnymi niebezpiecznie pęka. Wszystko przez zmiany klimatyczne

Nietypowy, ogromny "grobowiec" z odpadami nuklearnymi na Wyspach Marshalla zaczął pękać, a to może oznaczać wyciek niebezpiecznych substancji. Powód? Zmiany klimatyczne. Amerykańskie władze umywają jednak ręce.

Zdjęcie Prezydent Wysp Marshalla Hilda C. Heine podczas ostatniego szczytu klimatycznego /AFP

Nie tak miało być, a przynajmniej wszystkie dotychczasowe zapewnienia dotyczące odpadów radioaktywnych przechowywanych w Runit Dome dawały gwarancję, że wszystko jest pod kontrolę. Dzisiaj okazuje się, że niekoniecznie.

Skąd te materiały nuklearne się tam wzięły? W latach 1946-1958 Amerykanie testowali na Wyspach Marshalla bomby jądrowe (w sumie ponad 60), a "Los Angeles Times" twierdzi, że przeprowadzono też kilkanaście testów broni biologicznej. Potem wszystkie odpady umieszczono w betonowym "grobowcu".

Dzisiaj dziennikarze - po śledztwie, które przeprowadzili - twierdzą, że kopuła przecieka. Wszystko przez to, że z każdym rokiem podnosi się poziom wody w oceanie. A to oznacza, że przewidziane dotychczas zabezpieczenia mogą już nie wystarczać. Co więcej, zdaniem gazety, są dowody na to, że ma to bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców. Znacznie zwiększyła się też śmiertelność ryb w okolicy.



W tym roku opublikowano również badania, które pokazały, że stopień promieniowania w niektórych regionach Wysp Marshalla może być tak duży jako po awariach w ukraińskim Czarnobylu albo w japońskiej Fukushimie.



Władze wysp poprosiły o pomoc Stany Zjednoczone, ale - jak się okazuje - amerykański rząd nie jest skłonny, aby ten problem brać na siebie. Skoro kopuła z odpadami radioaktywnymi znajduje się na terenie małego kraju na Oceanie Spokojnym, to jednocześnie on ponosi za nią odpowiedzialność - twierdzi Waszyngton. Problem jednak w tym, że w "grobowcu" ma również znajdować się 130 ton ziemi, która została pobrana z miejsca badań jądrowych w Nevadzie. To jeden z argumentów, dzięki którym rząd Wysp Marshalla mógłby domagać się odszkodowania.

Zdjęcie Wielka kopuła nuklearna na Wyspach Marshalla / AFP

Przypomnimy, że w połowie lat 80. ubiegłego wieku władze tego kraju zawarły umowę z USA, która przewidywała wpłatę ponad 2 mld dolarów na poczet roszczeń, przede wszystkim zdrowotnych.

"Los Angeles Times" twierdzi, że dotychczas wypłacono jedynie kilka milionów dolarów.

Wyspy Marshalla leżą na Oceanie Spokojnym. Składają się z... 1225 wysepek rozrzuconych na zachodnim Pacyfiku.