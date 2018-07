Groźna bakteria atakuje turystów na Gran Canarii

Już 13 turystów zaraziło się bakterią Klebsiella pneumoniae podczas pobytu na Gran Canarii (Wyspy Kanaryjskie). Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wystosowało ostrzeżenie.

Zdjęcie Gran Canaria /Peter Thompson /East News

Do zarażeń doszło w szpitalach na Gran Canarii w okresie styczeń-kwiecień 2018.

Bakteria zaatakowała 13 turystów ze Szwecji i Norwegii.

Centrum podkreśla, że jeśli turysta nie miał żadnego kontaktu z placówkami medycznymi na popularnych "Kanarach", to ryzyko zarażenia jest bardzo niskie.

Sytuacja jest jednak poważna, bowiem zarażeni turyści, po powrocie do swoich krajów, mogą spowodować dalsze rozprzestrzenianie się bakterii w Europie, a nawet epidemię.

Klebsiella pneumoniae to pałeczka zapalenia płuc. Może prowadzić nie tylko do zapalenia płuc, ale także do zakażeń przewodu pokarmowego, kości, stawów, układu moczowego, a nawet sepsy.

Centrum apeluje, by szpitale przeprowadzały dokładny wywiad, jeśli chodzi o zagraniczne podróże pacjentów. Jeśli zostali oni przetransferowani z Wysp Kanaryjskich albo przebywali tam w ciągu ostatnich 12 miesięcy, powinni zostać przebadani na obecność wspomnianej bakterii. Podobnie powinno się postępować w przypadku wszystkich pacjentów, którzy wcześniej byli hospitalizowani za granicą.

Wyspy Kanaryjskie odwiedza ok. 15 mln turystów rocznie.