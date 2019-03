​Groźne lądowanie. Samolot zderzył się ze stadem ptaków

Airbus A321 lecący z Vancouver do Ottawy w trakcie podejścia do lądowania zderzył się ze stadem ptaków. Spowodowało to poważną awarię silnika. Uczestnicy lotu przeżyli prawdziwą chwilę grozy - informuje CTV News.





Niebezpieczne lądowanie miało miejsce na lotnisku Macdonald-Cartier w Kanadzie. Po zderzeniu ze stadem ptaków, z silnika zaczęły wydobywać się iskry, a w kabinie wyczuwalny był dym.

Pilot wysłał sygnał MAYDAY (komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia). Na pokładzie znajdowało się 170 pasażerów i 8 członków załogi.

Na szczęście, udało się bezpiecznie sprowadzić maszynę na ziemię.