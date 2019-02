Premier Wielkiej Brytanii Theresa May jest zadowolona, że szczyt NATO z okazji 70-lecia Sojuszu odbędzie się w grudniu w Londynie. Media zastanawiają się natomiast, czy kontrowersji nie wywoła spodziewany udział Donalda Trumpa w tym spotkaniu.

O planach organizacji szczytu poinformował w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, podkreślając, że "spotkanie w Londynie będzie okazją dla sprzymierzonych szefów państw i rządów do zajęcia się wyzwaniami bezpieczeństwa, przed jakimi stajemy teraz i w przyszłości, oraz do zapewnienia, że NATO będzie nadal dostosowywać się, aby zapewnić bezpieczeństwo blisko miliardowi ludzi".

Odpowiadając na te słowa brytyjska szefowa rządu przypomniała, że "Wielka Brytania jest jednym z członków założycielskich NATO", które "od 70 lat jest kamieniem węgielnym naszego bezpieczeństwa narodowego".

Jak jednak podkreśliła, "dzisiejsze wyzwania są zupełnie inne od tych, z którymi Sojusz mierzył się zakładając pierwszą siedzibę w Londynie".

"Wielka Brytania odgrywała kluczową rolę w historii NATO w czasach, kiedy (Sojusz) przystosowywał się do tego, aby radzić sobie z nowymi i złożonymi zagrożeniami dla naszego bezpieczeństwa. Oddając hołd mężczyznom i kobietom na służbie, którzy tak ciężko pracowali przez lata, abyśmy byli bezpieczni, grudniowe spotkanie będzie ważną okazją, aby określić kolejne kroki, które musimy podjąć, aby zmodernizować Sojusz i zapewnić jego dalsze powodzenie" - podkreśliła May.

Poprzednio szefowie państw i rządów uczestniczyli w szczycie NATO w Wielkiej Brytanii w 2014 roku, kiedy coroczne spotkanie Sojuszu odbyło się w walijskim Newport.

Trump przyleci?

Brytyjskie media zwróciły uwagę, że w związku z londyńskim szczytem NATO należy się spodziewać kolejnej wizyty Trumpa, który po raz pierwszy odwiedził Wielką Brytanię w lipcu 2018 r. Jego pobytowi towarzyszyły wielotysięczne protesty Brytyjczyków, którzy, jak pokazują sondaże, są krytyczni wobec jego prezydentury. Według sondażu YouGov aż 49 proc. było przeciwko jego nieformalnej audiencji u królowej Elżbiety II.

Grudniowy przyjazd Trumpa mógłby zostać połączony z dotychczas co najmniej dwukrotnie przekładaną wizytą państwową, w trakcie której amerykański prezydent wziąłby udział w szeregu oficjalnych ceremonii z udziałem rodziny królewskiej, w tym m.in. w oficjalnym powitaniu i paradzie na londyńskiej alei The Mall. To mogłoby jednak ponownie wywołać masowe protesty organizowane przez jego przeciwników.

Grudniowe spotkanie odbędzie się w kontekście brexitu i konieczności wypracowania nowego modelu współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ramach Wspólnoty. Brytyjski rząd wielokrotnie zapewniał jednak, że brexit nie wpłynie na członkostwo W. Brytanii w NATO. Londyn podkreśla swoje zobowiązania w ramach Sojuszu, m.in. kierując żołnierzy na wschodnią flankę NATO, tj. do Polski, Rumunii i Estonii.

