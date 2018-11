Gruzini pójdą do drugiej tury wyborów prezydenckich w dzień powszedni. Wbrew opiniom organizacji pozarządowych i opozycji, Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 listopada, to jest we środę.

Zdjęcie Wybory w Gruzji /VANO SHLAMOV /AFP

W pierwszej turze głosowania, które się odbyło 28 października, spośród 25 kandydatów najwięcej głosów uzyskali: Salome Zurabiszwili popierana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie i Grigoł Waszadze związany z opozycyjnym Zjednoczonym Ruchem Narodowym Micheilla Saakaszwilego.

Najnowsze sondaże wskazują na zwycięstwo kandydata opozycji.

Niezależni eksperci podkreślają, że sytuacja w Gruzji jest napięta. Obie, główne siły polityczne walczące o urząd prezydenta prowadzą kampanię opartą na wzajemnych oskarżeniach.



Obóz władzy twierdzi, że opozycja przygotowuje rewolucję, która rozpocznie się od fali zamieszek. Z kolei opozycja zarzuca władzy sianie strachu i wprowadzanie politycznego terroru.