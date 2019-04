45-letni polski turysta zginął w górach Gruzji. Ratownicy odnaleźli go w rejonie szczytu Szchara w Swanetii.

Na szczyt wspinało się trzech alpinistów z Polski. Polak zginął pod lawiną.

W akcji ratowniczej wykorzystano śmigłowiec.

Szchara to najwyższy szczyt Gruzji i trzeci co do wysokości szczyt Kaukazu. Mierzy 5193 m.