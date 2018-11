Gruzja: W II turze wyborów prezydenckich zwycięża Zurabiszwili

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Gruzji, która odbyła się w środę, zwyciężyła Salome Zurabiszwili, kandydatka niezależna wspierana przez rządzące Gruzińskie Marzenie - wynika z dwóch sondaży exit poll.

Według badania firmy Edison Research Salome Zurabiszwili zyskała 55 proc. głosów, a Grigol Waszadze ze Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN) założonego przez byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego - 45 proc. Badanie przeprowadzono na zlecenie telewizji Rustavi2, bliskiej ZRN.

Sondaż Gallup International, którego wyniki przedstawił założyciel Gruzińskiego Marzenia Bidzina Iwaniszwili, wskazuje, że Zurabiszwili zdobyła 58 proc. głosów, a Waszadze 42 proc.

Frekwencja wyniosła według Centralnej Komisji Wyborczej ok. 50 proc.

Urodzona w Paryżu w rodzinie gruzińskich uchodźców politycznych Zurabiszwili przez ok. 30 lat pracowała we francuskim MSZ. W 2003 roku objęła stanowisko ambasadora Francji w Gruzji. Rok później stanęła na czele gruzińskiego MSZ w rządzie Saakaszwilego. Wśród głównych zasług Zurabiszwili jako szefowej MSZ media wymieniają jej wkład w proces negocjacyjny i osiągnięcie porozumienia w sprawie wycofania rosyjskich baz z terytorium Gruzji. By móc kandydować, Zurabiszwili zrzekła się francuskiego obywatelstwa.

Przeciwnicy Zurabiszwili przypominają, że kandydatka powiedziała, iż to Gruzini wywołali wojnę z Rosją w 2008 r. Zurabiszwili zaznacza jednak, że wypowiedź ta została wyrwana z kontekstu. Kiedy w czasie przedwyborczej kampanii wokół tych słów wybuchł skandal, była francuska ambasador tłumaczyła, że agresorem była Rosja, ale "bezmyślne i zdradzieckie działania Saakaszwilego i jego otoczenia stanowiły przesłankę dla realizacji scenariusza (Władimira) Putina". Na niektórych plakatach wyborczych Zurabiszwili pojawiały się napisy "Zdrajczyni" i "Projekt Putina".

W pierwszej turze wyborów różnica poparcia dla kandydatów wyniosła mniej niż 1 pkt proc.: Zurabiszwili uzyskała 38,64 proc. głosów, a Waszadze - 37,74 proc.

Były to ostatnie bezpośrednie wybory prezydenckie w Gruzji. Od 2024 roku prezydenta będzie wybierać kolegium składające się z 300 delegatów - 150 parlamentarzystów i 150 przedstawicieli miejscowych władz. Zgodnie z nowelizacją konstytucji część obowiązków głowy państwa przejmie premier.

Z Tbilisi Natalia Dziurdzińska