Guterres "głęboko zaniepokojony" potwierdzeniem śmierci saudyjskiego dziennikarza

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził "głębokie zaniepokojenie" potwierdzeniem przez Arabię Saudyjską, że krytyczny wobec władz w Rijadzie dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi został zabity w konsulacie tego państwa w Stambule.

Zdjęcie Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres / FABRICE COFFRINI /AFP

Szef ONZ wzywa do "niezwłocznego, gruntownego oraz transparentnego" śledztwa i pociągnięcia winnych śmierci Chaszodżdżiego do odpowiedzialności - przekazał jego rzecznik. Ponad dwa tygodnie od zaginięcia Chaszodżdżiego Arabia Saudyjska przyznała w nocy z piątku na sobotę, że został on zabity w konsulacie w Stambule. Oficjalna saudyjska agencja prasowa Spa poinformowała, że dziennikarz zginął podczas kłótni i bójki na pięści do jakiej doszło w placówce między nim a "wieloma osobami".



Reklama

Wcześniej władze w Rijadzie konsekwentnie odrzucały oskarżenia o zamordowania Chaszodżdżiego.



W związku z tym zabójstwem, jak informuje agencja Spa, aresztowano 18 osób, obywateli Arabii Saudyjskiej. "Śledztwo trwa" - podkreśliła agencja.



Na razie nie ma informacji, co stało się z ciałem dziennikarza.



Agencja Spa poinformowała, że król Arabii Saudyjskiej Salman zarządził restrukturyzację kierownictwa saudyjskiej agencji wywiadowczej. Nadzór nad tym sprawować ma następca tronu, de facto rządzący krajem, księże Muhammad ibn Salman. Na polecenie monarchy ze stanowiska zastępcy szefa wywiadu odwołany został Ahmed al-Asiri, który uważany jest za zaufanego człowieka następcy tronu.



2 października krytyczny wobec rządów księcia Muhammada ibn Salmana Chaszodżdżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze zmianą stanu cywilnego, po czym ślad po nim zaginął. Władze Turcji podejrzewały, że dziennikarz został zamordowany w konsulacie, a jego ciało zostało stamtąd wywiezione.