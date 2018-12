Marynarze, których ponad miesiąc temu uprowadzili nigeryjscy piraci, zostali uwolnieni. W najbliższych dniach mają wrócić do kraju - dowiedziała się trójmiejska "Gazeta Wyborcza".

Zdjęcie Statek Pomeranian Sky /mgklingsick_aol_com /

11 członków załogi zostało uprowadzonych z kontenerowca "Pomeranian Sky" u wybrzeży Nigerii 27 października. Wśród nich było ośmioro Polaków, Ukrainiec i dwóch Filipińczyków.

Statek płynął z Angoli do portu Omme. Gdy był ok. 60 mil morskich od wybrzeża, podpłynęły do niego dwie motorówki. Porywacze wdarli się na pokład i sterroryzowali załogę, która zdążyła przez radio nadać komunikat o problemach.



Negocjacje z porywaczami prowadził przedstawiciel armatora.



Jak ustaliła "GW", po uwolnieniu marynarze trafili do nigeryjskiego centrum medycznego, gdzie udzielono im pierwszej pomocy. Po wylądowaniu w Polsce trafią na badania.



Informacji o uwolnieniu marynarzy oficjalnie nie potwierdziło na razie MSZ.