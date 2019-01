W Indiach trwają protesty po tym, jak dwie kobiety przekroczyły próg świątyni Sabarimala w południowym stanie Kerala. 42 i 44-latka ze względów bezpieczeństwa pozostają w ukryciu. Gwałtowne i brutalne protesty po tym zdarzeniu doprowadziły już do śmierci jednej osoby.

Zdjęcie Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego i armatek wodnych /AFP

Pierwsze kobiety - Kanaka Durga i Bindu Ammini - przekroczyły próg świątyni Sabarimala w południowych Indiach, jednego z najświętszych sanktuariów hinduizmu. Zrobiły to przed świtem, tylnym wejściem, w eskorcie policji. Po ich wizycie w świątyni przeprowadzono rytuały oczyszczenia.



Reklama

To pierwszy taki przypadek, od kiedy Sąd Najwyższy w Indiach zniósł zakaz wstępu do świątyń dla kobiet w okresie menstruacyjnym, czyli między 10 a 50 rokiem życia. To orzeczenie wzburzyło zwolenników zakazu, którzy twierdzą, że sąd zignorował wiarę w to, że bóstwo Ajjappa żyło w celibacie.

Teraz w Kerali mają miejsce protesty, w wyniku których - jak informuje CNN - zginęła już jedna osoba. Jest to jeden ze zwolenników zakazu wstępu kobiet do świątyni, członek rządzącej w Indiach partii Bharatiya Janata, który został uderzony rzuconym z tłumu kamieniem w głowę.



W środę indyjska policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych wobec uczestników protestu. Do starć doszło przed siedzibą lokalnego parlamentu w stolicy tego popularnego wśród turystów stanu, mieście Thiruvananthapuram.

Wczoraj także tysiące kobiet w stanie Kerala stanęły ramię w ramię, manifestując swoje poparcie dla otwarcia drzwi świątyń dla obu płci.



Świątynia Sabarimala jest poświęcona bóstwu Ajjappanowi, które zachowuje celibat. W 1955 roku kapłani zakazali wstępu kobietom do świątyni, co na początku lat 90. utrzymał w mocy wyrok Sądu Najwyższego stanu Kerala. Innego zdania byli jednak sędziowie Sądu Najwyższego Indii, którzy uznali ten zwyczaj za niezgodny z konstytucją. Według SN, zakaz łamie zasadę równości wobec prawa i wolności religijnej oraz stygmatyzuje kobiety i nie jest niezbędnym elementem hinduizmu.