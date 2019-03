Co najmniej 32 osoby zginęły w środę wieczorem czasu lokalnego w zachodniej Gwatemali w wyniku uderzenia tira w tłum ludzi stojących na nieoświetlonej drodze - poinformowały władze w tym kraju. Dziewięć osób przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

Ciężarówka wjechała w grupę ludzi, którzy wyszli na drogę, by sprawdzić, co stało się z osobą trafioną wcześniej przez inny samochód - powiedział rzecznik miejscowej straży pożarnej Cecilio Chacaj, cytowany przez Reutera. AP pisze, że osoba ta zginęła w wypadku.



"Wygląda na to, że kierowca tira nie zauważył grupy ludzi na drodze i wjechał w nich" - powiedział Chacaj.

Do tragicznego wypadku doszło w gminie Nahuala, na zachód stolicy kraju, Gwatemali.

"W tej chwili koordynujemy nasze działania, aby zapewnić pełne wsparcie krewnym ofiar" - napisał na Twitterze prezydent Gwatemali Jimmy Morales i złożył rodzinom ofiar "najszczersze kondolencje".

Środowy wypadek był jednym z najtragiczniejszych, do jakich doszło w Gwatemali w ostatnich latach. W 2013 r. autobus spadł z klifu, w wyniku czego śmierć poniosły 43 osoby. (PAP)