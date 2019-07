Dwie osoby zostały ranne w sobotę podczas siódmej i najszybszej w tym roku gonitwy z bykami, odbywającej się w ramach fiesty ku czci świętego Fermina w Pampelunie na północy Hiszpanii - podały miejscowe służby medyczne. Nikt nie został wzięty na rogi.

Zdjęcie Gonitwa z bykami w Pampelunie /Fot. Szymon Blik /Reporter

Gonitwa z udziałem chętnych i byków wąskimi, brukowanymi uliczkami Pampeluny trwała zaledwie 2 minuty i 12 sekund.

Rzecznik regionalnego szpitala Tomas Belzunegui przyznał, że sobotni bieg był "najspokojniejszy, jeśli chodzi o kwestie medyczne tegorocznego festiwalu". Jak sprecyzował, dwie osoby uderzyły się w głowę, ponieważ najwyraźniej przewróciły się specjalnie, by uniknąć szarżujących byków.

Zgodnie ze zwyczajem dla byków bieg zakończył się na arenie. Po południu zwierzęta wezmą udział w pojedynkach z matadorami.

Od rozpoczęcia tegorocznych Sanfermines w sobotę 6 lipca w gonitwach pięć osób zostało wziętych przez byki na rogi.

Obchody Sanfermines, przyciągające turystów z całego świata, potrwają do niedzieli, gdy odbędzie się ostatnia gonitwa z bykami. Co roku w Pampelunie odbywa się osiem biegów. Ogółem od 1910 r. zginęło w nich co najmniej 16 osób, ostatni taki przypadek miał miejsce w 2009 r.

Tradycja fiesty ku czci św. Fermina, jednego z patronów Nawarry - regionu, w którym znajduje się Pampeluna - sięga XVI wieku.

Gonitwy z bykami w Pampelunie wywołują protesty obrońców praw zwierząt, wskazujących, że zdezorientowane i narażone na stres byki są zmuszane do biegu wśród poszturchujących ich ludzi wąskimi uliczkami, a następnie giną w walce z matadorem. Krytycy wskazują ponadto na odnotowane w minionych latach podczas Sanfermines liczne napaści na tle seksualnym na kobiety.