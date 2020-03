​Hiszpania: Kilkadziesiąt telefonów w sprawie psa ostrzyżonego na lwa

Policja we wspólnocie autonomicznej Murcji otrzymała kilkadziesiąt telefonów w sprawie lwa, który miał przechadzać się ulicami miasta Molina de Segura. Po kilku godzinach poszukiwań okazało się, że był to pies ostrzyżony tak, by przypominał króla zwierząt - piszą w poniedziałek hiszpańskie media.

"Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń ostrzegających o lwie krążącym po Molina de Segura (...). Teraz już wiemy, że to pies. Dotarliśmy już do jego właściciela" - poinformowała hiszpańska policja. Opublikowała także fotografię zwierzęcia.

Do pomyłki doszło wskutek nietypowego ostrzyżenia dużego czworonoga. Właściciel wygolił jego tylną część ciała, pozostawiając z przodu bujną grzywę, a także kłębek sierści na końcu ogolonego ogona.

Poszukiwania "niebezpiecznego zwierzęcia" wszczęte w sobotę przez hiszpańskie służby w Molina de Segura, na południowym wschodzie kraju, trwały kilka godzin.

Marcin Zatyka