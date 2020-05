W parku narodowym Invernadeiro na północy Hiszpanii pojawił się niedźwiedź brunatny. Ostatni raz zwierzę było widziane na tym obszarze 150 lat temu. O zdarzeniu pisze "The Guardian".

Wideo Hiszpania: Niedźwiedź brunatny na północy. Ostatni raz widziany był 150 lat temu

Spacerującego po parku niedźwiedzia uchwyciły fotopułapki. Sprzęt rozmieściła tam ekipa kręcąca film "Montana ou Morte" ("Góra lub Śmierć").

Jak wynika z zamieszczonego w sieci filmu, zarejestrowany niedźwiedź brunatny to młody przedstawiciel tego gatunku. Ekipa przekazała, że niedźwiedź może mieć od trzech do pięciu lat. Jest to pierwszy sfilmowany na tym obszarze niedźwiedź brunatny i prawdopodobnie pierwszy, jaki pojawił się tam od 150 lat - czytamy.

Zdaniem lokalnych strażników przyrody, niedźwiedź prawdopodobnie zimował na terenie parku, a przybył z gór Sierra del Caurel.

Niedźwiedź brunatny jest w Hiszpanii pod ochroną od 1973 roku. Pierwotnie niedźwiedzie te zamieszkiwały całą Europę, jednak w jej południowo-zachodniej części zostały wytępione.