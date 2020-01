Lotnisko w Alicante w Hiszpanii będzie zamknięte co najmniej do południa w czwartek. Z powodu pożaru funkcjonowanie portu lotniczego tymczasowo zawieszono, a ludzi ewakuowano. Nikomu nic się nie stało.

Zdjęcie Lotnisko w Alicante (Hiszpania) /Daniel Leal-Olivas / AFP /East News

Z powodu pożaru wystąpiły zakłócenia w ruchu lotniczym. Cztery samoloty, które miały wylądować w Alicante, przekierowano na inne lotnisko. Poza tym odwołano 10 przylotów i 12 odlotów.

Ogień pojawił się na dachu budynku. Na razie nie ustalono co było przyczyną pożaru.



Lotnisko w Alicante w ubiegłym roku obsłużyło prawie czternaście milionów pasażerów. Czyni go to piątym pod względem ruchu lotniskiem w Hiszpanii.