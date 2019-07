Hiszpania: Rozbito siatkę dystrybutorów dziecięcej pornografii

- Hiszpańska policja rozbiła działającą w kilku miastach siatkę dystrybutorów dziecięcej pornografii. Do poniedziałkowego popołudnia zatrzymano dziewięć osób - mieszkańców różnych regionów Hiszpanii o różnych profesjach, m.in. żołnierzy, informatyka, przedsiębiorców.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

O zatrzymaniach poinformowała komenda główna policji w Madrycie. Do końca dnia spodziewane jest postawienie zatrzymanym zarzutów przynależności do grupy przestępczej oraz dystrybucji pornografii z udziałem dzieci. Cztery pozostałe osoby z siatki są przesłuchiwane.

Policja dokonała zatrzymań w kilku hiszpańskich miastach, m.in. w Madrycie, Barcelonie, La Coruni, Meridzie, Sewilli oraz Saragossie.

Rozpracowywana od dwóch lat siatka rozprowadzającą materiały dla pedofilów przekazywała zdjęcia i filmy za pośrednictwem komunikatora, na którym działał zamknięty czat. Korzystanie z materiałów z dziecięcą pornografią możliwe było po zalogowaniu się. Po wylogowaniu się pedofilskie materiały były automatycznie usuwane.

Z ustaleń policji wynika, że administratorem pedofilskiego czatu o nazwie "Perwersja" był mieszkaniec La Coruni w północno-zachodniej Hiszpanii. To on wysyłał do członków siatki kody dostępu do materiałów.

Grupa, w której skład prawdopodobnie też wchodzili pedofile, dystrybuowała materiały zawierające m.in. brutalne filmy prezentujące przemoc seksualną wobec dzieci.

Z informacji policji wynika, że wśród zatrzymanych są mężczyźni i kobiety.

Według statystyk prokuratury generalnej w Madrycie (FGE) w 2018 r. zanotowano na terenie Hiszpanii rekordową liczbę przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci - blisko 2200.