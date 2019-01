Hiszpański rząd zażądał w czwartek od władz w Caracas "natychmiastowego uwolnienia" członków ekipy hiszpańskiej agencji prasowej EFE, którzy zostali zatrzymani przez służby wywiadowcze Wenezueli.

"Rząd domaga się po raz kolejny od władz Wenezueli poszanowania państwa prawa, praw człowieka i podstawowych wolności, z których wolność prasy jest głównym elementem" - oświadczyło w komunikacie hiszpańskie MSZ.

Hiszpański reporter, kolumbijski kamerzysta i kolumbijski fotograf oraz wenezuelski kierowca pracujący dla agencji EFE zostali aresztowani w środę - informuje hiszpańska agencja prasowa.

We wtorek wieczorem zatrzymani w Wenezueli zostali dwaj francuscy dziennikarze, pracujący dla prywatnej telewizji TMC, i do tej pory nie ma o nich wieści - podał główny związek zawodowy dziennikarzy w Wenezueli SNTP.

Dwaj dziennikarze z Chile, również zatrzymani we wtorek wieczorem w pobliżu pałacu prezydenckiego w stolicy kraju Caracas, zostali wydaleni w środę wieczorem.

Do aresztowań zagranicznych dziennikarzy doszło na krótko przed nowym protestem zorganizowanym na wezwanie wenezuelskiej opozycji, która domaga się utworzenia rządu tymczasowego i organizacji wolnych wyborów powszechnych.

"Nie powstrzymają tego, by świat dowiedział się, co dzieje się w Wenezueli" - napisał na Twitterze lider opozycji i przywódca parlamentu Juan Guaido, który w zeszłym tygodniu ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli. Guaido wezwał do rozpisania przedterminowych wyborów, żeby - jak to ujął - położyć kres "dyktaturze (prezydenta Nicolasa) Maduro".