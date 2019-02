Joram van Klaveren, były członek skrajnie prawicowej Partii Wolności kompletnie zaskoczył holenderską opinię publiczną ogłaszając, że nawrócił się na islam w czasie pisania antyislamskiej książki - informuje "The Independent".

Zdjęcie Joram van Klaveren /AFP

Holenderski poseł Joram van Klaveren będąc wcześniej członkiem antyislamskiej, skrajnie prawicowej Partii Wolności (PVV), potępiał islam i nazywał go "kłamstwem". Mówił też, że "Koran jest trucizną".

Teraz ogłosił, że nawrócił się na islam.



40-letni polityk oświadczył, że stało się to w czasie pisania książki, która w założeniu miała być antyislamska. W wywiadzie dla holenderskiej telewizji powiedział, że w trakcie pisania natknął się na coraz więcej rzeczy, które sprawiły, że jego postrzeganie islamu zaczęło się chwiać.



Geert Wilders, lider Partii Wolności, porównał przejście Klaverena na islam do "wegetarianina, który będzie pracował w rzeźni" - donosi telewizja RTL.



Książka Klaverena ma się ukazać wkrótce i będzie nosić tytuł: "Apostata: Od chrześcijaństwa do islamu w czasie świeckiego terroru".