Holenderski lekarz Jan Karbaat jest ojcem co najmniej 49 dzieci - informują zagraniczne media. Nieżyjący już lekarz, używał swojego nasienia podczas zabiegów in vitro, które przeprowadzał w swojej klinice.

Pod koniec zeszłego tygodnia wykonano szereg testów DNA - podaje "The Guardian". Było to pokłosie wieloletnich spekulacji i oskarżeń, jakoby Karbaat nadużywał swojego stanowiska w klinice.

Materiał genetyczny lekarza pobrano z przedmiotów z jego domu. Jak wynika z badań, Karbaat jest biologicznym ojcem co najmniej 49 dzieci.

Jan Karbaat zmarł w kwietniu 2017 roku w wieku 89 lat. W przeszłości prowadził on klinikę in vitro w Bijdorp niedaleko Rotterdamu. Jak czytamy, uważał się on za "pioniera w tej dziedzinie".

Klinikę zamknięto w 2009 roku po skandalu ujawniającym liczne nieprawidłowości. Od tamtego czasu pojawiały się oskarżenia, że lekarz podmieniał nasienie pozyskiwane od mężczyzn na swoje.

Jedna z kobiet, która skarży lekarza w sądzie twierdzi, że podczas jednej z rozmów Karbaat przyznał się, że podmienia nasienie. Miał się także chwalić, że począł 60 dzieci, a że jest "inteligentny i zdrowy, to szkoda się nie podzielić swoimi genami ze światem".

Przez lata sprawa ta nie była jednak potwierdzona dokładnymi badaniami. Najnowsze wyniki kończą spekulacje.

Większość dzieci, co do których istniało podejrzenie podmienienia nasienia, urodziła się w latach osiemdziesiątych XX wieku. Pokrzywdzone rodziny będą teraz walczyły o odszkodowania.