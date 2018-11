W Holandii zmarła 19-latka, która trafiła do szpitala po tym, jak odurzyła się dezodorantem - podają zagraniczne media, m.in. CNN. Kobieta potraktowała go jak narkotyk.

Młoda kobieta trafiła na oddział intensywnej terapii szpitala Maasstad w Rotterdamie z objawami podobnymi do odurzenia narkotykowego. Była nadpobudliwa, co - według lekarzy - może oznaczać, że doświadczała halucynacji.



Przez dziewięć dni była w śpiączce. W piątek zagraniczne media poinformowały o jej śmierci.



Holenderscy lekarze nagłaśniają przypadek 19-latki, aby ostrzec innych przed tragicznymi konsekwencjami lekkomyślnych zachowań.



Kobieta zmarła po tym, jak odurzyła się dezodorantem. Jak podkreśla dr Kelvin Harvey Kramp, do takich następstw dochodzi rzadko.



Wdychanie gazu z dezodorantu powoduje efekt podobny do upojenia alkoholowego. Kiedy butan dostanie się do organizmu, wyzwala uczucie euforii. Może jednak doprowadzić do uszkodzenia wątroby, nerek czy mózgu, a w konsekwencji do śmierci.