Holenderskie koleje (NS) poinformowały, że zaoferują odszkodowania finansowe za udział w przewożeniu Żydów, Romów i Sinti do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej

Odszkodowania mają otrzymać ci, którzy przeżyli Holokaust oraz rodziny ofiar Zagłady.

Należące do holenderskiego rządu koleje ogłosiły tę decyzję w Utrechcie, informując o zarezerwowaniu "kilkudziesięciu milionów euro" na odszkodowania.

Agencja dpa pisze, że odszkodowania w wysokości od 5 tys. do 15 tys. euro ma otrzymać 5-6 tys. osób. Wypłaty rozpoczną się w sierpniu.

Szacuje się, że ok. 100 tys. holenderskich Żydów, Sinti i Romów zostało w czasie wojny deportowanych i zamordowanych w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Holenderskie koleje przewoziły ich do zorganizowanego przez Niemców obozu deportacyjnego Westerbork w północno-wschodniej Holandii, skąd wywożono ich do obozów zagłady.

W oświadczeniu NS przyznano, że transportowanie przez te koleje w czasie II wojny światowej Żydów i członków innych mniejszości na zlecenie nazistowskich okupantów, to "czarna karta w historii tego przedsiębiorstwa".

W 2005 r. holenderskie koleje przeprosiły za tamte transporty, a w zeszłym roku powołały komisję, mającą określić zasady wypłacania odszkodowań.