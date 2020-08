Hongkong: Zwolniono z aresztu działaczkę Agnes Chow i potentata mediowego Jimmy’ego Laia

Znana hongkońska działaczka demokratyczna Agnes Chow i założyciel krytycznego wobec władz dziennika "Pinggwo Yatbou" ("Apple Daily") Jimmy Lai zostali we wtorek zwolnieni z aresztu, gdzie trafili dzień wcześniej pod zarzutem złamania przepisów bezpieczeństwa państwowego.

Zdjęcie Agnes Chow /AFP



Przemawiając do reporterów przed komisariatem, Chow przyznała, że była aresztowana cztery razy z powodu zaangażowania w działalność społeczną, ale ostatnie aresztowanie było najstraszniejsze.

- Jasne, że są to polityczne represje i prześladowanie - oceniła. - Powiedziano mi, że powodem aresztowania było to, że od lipca spiskuję z obcymi siłami, korzystając z mediów społecznościowych, ale oskarżenia były niejasne i nie do końca rozumiem, dlaczego zostałam aresztowana - zaznaczyła, cytowana przez KYODO.

Jej paszport został skonfiskowany i musiała wpłacić kaucje w wysokości 200 tys. dolarów hongkońskich (ok. 26 tys. dolarów USA) - podał publiczny nadawca RTHK.

Lai opuścił komisariat również po wpłacie kaucji (500 tys. dolarów hongkońskich - ok. 65 tys. USD), jednak odmówił rozmowy z reporterami. Dziesiątki czekających na niego sympatyków z egzemplarzami "Apple Daily" w rękach wykrzykiwały wyrazy poparcia dla założyciela gazety. Jej nakład zwiększono z poniedziałku na wtorek z 70 tys. do 550 tys. egzemplarzy w odpowiedzi na olbrzymi popyt spowodowany aresztowaniem Laia.

Nawet dożywocie za nieprecyzyjnie określone przestępstwa

Wcześniej we wtorek Chiny skrytykowały otwarte poparcie Wielkiej Brytanii, Kanady, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych dla Laia oraz aktywistów, którzy zostali aresztowani w związku z wprowadzonym niedawno prawem.

Narzucone Hongkongowi pod koniec czerwca przepisy bezpieczeństwa państwowego przewidują nawet dożywocie za nieprecyzyjnie określone przestępstwa, które Pekin uważa za działania separatystyczne, terrorystyczne, wywrotowe lub zmowę z zagranicznymi siłami.

Najnowsza fala aresztowań wpisuje się w kampanię przeciwko opozycji demokratycznej w Hongkongu i podsyca obawy dotyczące wolności słowa i prasy w tej byłej brytyjskiej kolonii, której komunistyczne władze Chin obiecały szeroką autonomię, gdy w 1997 roku przejmowały nad nią zwierzchnictwo.