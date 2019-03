W związku z incydentem, do którego doszło podczas sobotnich wyborów prezydenckich na Słowacji, cisza wyborcza została przedłużona do godz. 23.16. W Medzanach koło Preszowa pewien mężczyzna zabrał urnę do głosowania i wysypał głosy na ulicę.

Sprawca został zatrzymany przez policję. Jak poinformował agencja TASR, znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ponieważ lokal był zamknięty podczas działań policji, w Medzanach przedłużono głosowanie.

Dyrektor departamentu wyborów, referendów i partii politycznych ministerstwa spraw wewnętrznych, które nadzoruje przebieg głosowania, Eva Chmelova powiedziała TASR, że opóźnienie dotyczy także ciszy wyborczej. Prognozy wyborcze będą mogły być podane dopiero po 23.16.

Słowacy wybierają spośród 2 kandydatek i 11 kandydatów. Za faworytkę uchodzi liberalna prawniczka, wiceprzewodnicząca pozaparlamentarnej partii Postępowa Słowacja Zuzana Czaputova. Jej najpoważniejszymi konkurentami są: doświadczony dyplomata, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, eurokomisarz Marosz Szefczovicz oraz określany przez analityków jako kandydat antysystemowy - sędzia, były przewodniczący Sądu Najwyższego i były minister sprawiedliwości Sztefan Harabin. Kończący kadencję prezydent Andrej Kiska nie kandyduje w wyborach. Poparł Zuzanę Czaputovą.

Z Bratysławy Piotr Górecki