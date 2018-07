Incydent w strefie identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej

Chiński samolot wojskowy wtargnął w piątek bez uprzedzenia w strefę identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej, na co zareagowano alarmowym startem myśliwców F-15K - poinformowało dowództwo południowokoreańskich sił zbrojnych.





Reklama

Według jego komunikatu, intruz nadleciał od południowego zachodu nad położoną na południe od Półwyspu Koreańskiego i objętą strefą identyfikowania podmorską rafę Socotra (nazwa koreańska Ieodo), do której zakotwiczona jest południowokoreańska pływająca stacja badawcza. Kontynuował potem lot wzdłuż południowego i wschodniego wybrzeża Korei Południowej, by po ponad czterech godzinach opuścić strefę identyfikowania.

Był to prawdopodobnie czterosilnikowy turbośmigłowy samolot transportowy Y-9.

Południowokoreańskie ministerstwo obrony wezwało attache wojskowego ambasady Chin w Seulu, by przekazać mu protest. Jak relacjonowali przedstawiciele ministerstwa, dyrektor generalny departamentu spraw międzynarodowych Czoj Hjong Czan wezwał Pekin do zapobieżenia, by tego rodzaju "poważne" incydenty nie powtarzały się w przyszłości.

Chińskie samoloty naruszyły już południowokoreańską strefę identyfikowania w lutym i w kwietniu bieżącego roku, odbywając loty po podobnej trasie. W roku 2017 odnotowano co najmniej dwa takie przypadki.

Strefa identyfikowania obrony powietrznej to przestrzeń nad lądem lub wodą, w której dane państwo zastrzega sobie prawo identyfikowania i śledzenia samolotów zbliżających się do jego terytorium. Nie jest ona zdefiniowana przez jakąkolwiek umowę międzynarodową.

W rejonie rafy Socotra południowokoreańska strefa identyfikowania nakłada się na takie same strefy Chin i Japonii, co jest źródłem potencjalnych napięć między tymi państwami.