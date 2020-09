11-latek z Indore (miasto w środkowych Indiach) roztrzaskał kamieniem głowę swojej o rok młodszej koleżance. Dziewczynka zmarła wskutek poniesionych obrażeń. Policja ustaliła, że chłopiec miał żal do 10-latki o to, że przegrywał z nią w grę internetową. O szczegółach sprawy pisze polsatnews.pl.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 7 września - podaje polsatnews.pl, cytując zagraniczne media. 10-latka ok. południa wyszła z domu, by nazbierać kwiatów. Po tym, jak nie wracała przez kilka godzin, ojciec zaczął jej szukać. To właśnie on znalazł jej ciało na jednej z działek. Dziewczynka miała roztrzaskaną głowę.

Policja po przesłuchaniu świadków ustaliła, że ostatni raz 10-latka była widziana w towarzystwie swojego 11-letniego kolegi. Jedno z dzieci przyznało, że widziało chłopca w zakrwawionej bluzce. Zeznania potwierdziły nagrania z miejskiego monitoringu.

- Podczas przesłuchania chłopiec przyznał się do zabicia swojej 11-letniej koleżanki - przekazał w oświadczeniu zastępca inspektora generalnego policji w Indore Harinaraynachi Mishra.

Policja: Chłopiec był rozgoryczony porażkami

Z doniesień mediów wynika, że dzieci grały na smartfonach w grę "Free Fire". Zatrzymany chłopiec miał żal do swojej koleżanki, która notorycznie była od niego lepsza. Co więcej, 11-latek oskarżał dziewczynkę o zabicie jego udomowionej myszy. 10-latka miała zaprzeczać oskarżeniom. Niektóre lokalne serwisy informują również, że dziewczynka wraz ze swoim młodszym bratem miała wcześniej pobić 11-latka.

Policja potwierdziła, że chłopiec był rozgoryczony ciągłymi porażkami w grze. W poniedziałek między nim a dziewczynką miało dojść do burzliwej kłótni, w następstwie której rozbił jej głowę kamieniem.

W zabójstwo z tak małostkowego powodu nie może uwierzyć starsza siostra zatrzymanego. - Policja powinna sprawdzić, czy za morderstwem nie stoi również osoba dorosła - powiedziała mediom. Śledczy wstępnie wykluczyli przestępstwo na tle seksualnym, ale więcej szczegółów zostanie ujawnionych po wynikach sekcji zwłok.

Po zakończeniu policyjnych procedur chłopiec zostanie umieszczony w zakładzie poprawczym.

