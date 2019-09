Do wypadku doszło w piątek na jeziorze niedaleko miasta Bhopal, stolicy stanu Madhja Pradeś. 11 wyznawców hinduizmu utonęło po wywróceniu się łodzi podczas obrzędów religijnych - poinformowała miejscowa policja. Pięć osób zdołano uratować.

Zdjęcie Do wypadku doszło na jeziorze niedaleko miasta Bhopal /SANJEEV GUPTA /PAP/EPA

Jak poinformował przedstawiciel policji Akhil Patel, łódź przechylała się, aż w końcu wywróciła się, gdy wierni zanurzali w wodzie posąg boga Ganeśa.

Reklama

Hindusi świętują urodziny Ganeśa, syna boga Śiwy i bogini Parwati, który przedstawiany jest jako mężczyzna z głową słonia. Ganeśa jest symbolem mądrości, dobrobytu i szczęścia.

Łodzie w Indiach są zwykle przeciążone, co prowadzi do częstych wypadków. Większość łodzi, wykorzystywanych na obszarach wiejskich, nie jest wyposażona w kamizelki ratunkowe - wskazuje Associated Press.