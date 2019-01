Indie: Bezprecedensowy wyczyn kobiet w świątyni Sabarimala

W nocy, w asyście policji, tylnym wejściem, wbrew tysiącom protestujących, ale udało się. Pierwsze kobiety - Kanaka Durga i Bindu - przekroczyły próg świątyni Sabarimala w południowych Indiach, jednego z najświętszych sanktuariów hinduizmu.

Zdjęcie Eskortowane przez policję Kanaka Durga i Bindu /AFP

Jak donosi agencja AFP, wejście dwóch kobiet do sanktuarium Sabarimala to pierwszy taki przypadek, od kiedy Sąd Najwyższy w Indiach zniósł zakaz wstępu do świątyń dla kobiet w okresie menstruacyjnym, czyli między 10 a 50 rokiem życia.

Od tego czasu kobiety kilkukrotnie próbowały dostać się do świątyni. Za każdym razem spotykało się to z oporem ze strony zwolenników zakazu.

Aktywistki wkroczyły do sanktuarium przed świtem w asyście policyjnej ochrony. "Nie wspięłyśmy się po osiemnastu świętych schodach, weszłyśmy drzwiami dla pracowników" - relacjonowała jedna z nich lokalnym mediom.

"Faktem jest, że kobiety weszły do świątyni, a policja jest zobowiązana zapewnić ochronę każdemu, kto chce się tam modlić" - tłumaczył minister stanu Kerala Pinarayi Vijayan.

Zdjęcie Jedna z wcześniejszych prób dostania się do świątyni zakończyła się fiaskiem, tłum protestujących uniemożliwił wejście, aktywistka zemdlała / AFP

Z kolei rzecznik świątyni, Sasikumar Varma, zapewnił, że jeśli kapłani potwierdzą, że kobiety przekroczyły próg Sabarimala, "zostaną przeprowadzone konieczne rytuały oczyszczenia".

Media donoszą, że taki rytuał już został zarządzony.

Sąd Najwyższy w Indiach ogłosił we wrześniu, że trwający od dziesięcioleci zakaz wstępu kobiet w wieku menstruacyjnym do świątyni Sabarimala był nielegalny. To orzeczenie wzburzyło zwolenników zakazu.

Zdjęcie Protest kobiet w Kochi stanie Kerala / AFP

W październiku doszło do starć radykałów z policją, aresztowano ponad 2 tys. osób. Wczoraj zaś dziesiątki tysięcy kobiet w stanie Kerala stanęły ramię w ramię, manifestując swoje poparcie dla otwarcia drzwi świątyń dla obu płci.

Wiele ugrupowań hinduistycznych, a także nacjonalistyczna partia premiera Narendry Modiego ostro sprzeciwiają się orzeczeniu sądu. Twierdzą, że zignorował on wiarę w to, że bóstwo Ayyappa żyło w celibacie.

Zdjęcie Przeciwnicy zniesienia zakazu / CHANDAN KHANNA / AFP / AFP