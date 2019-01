Indie: Eksplozja i częściowe zawalenie budynku. Są ofiary

Co najmniej sześcioro ludzi, w tym sześcioletni chłopiec, zginęło w czwartek w Delhi po wybuchu, który spowodował częściowe zawalenie się budynku. Znajdowało się w nim co najmniej 18 osób. Uratowano osiem, trwa poszukiwanie pozostałych.

Według "Hindustan Times" eksplozja zrównała z ziemią fabrykę, w której pokrywano farbą skrzydła podsufitowych wentylatorów.



Okoliczni mieszkańcy ocenili, że pod gruzami mogło być w sumie blisko 25 ludzi. W zakładzie pracowało 13 osób, a obok na złomowisku było ponad 10, w tym dzieci. Sąsiedzi uratowali spod gruzów część zasypanych, w tym ciężko rannego właściciela zakładu.



Fabryczka działała na skraju mieszkalnego rejonu dzielnicy Moti Nagar. Nie jest jasne, czy budynek wzniesiono legalnie; na ostatniej jego kondygnacji mieszkał właściciel, który wynajmował też pokoje swoim pracownikom.



Sąsiedzi twierdzą, że w tej okolicy były już podobne wypadki, a w ostatnich dniach z urzędu opieczętowano kilka budynków.



Według strażaków w zakładzie eksplodował potężny kompresor.



Zawalenia się budynków w Indiach to zjawisko powszechne. Przyczyną jest stosowanie marnych materiałów, na których próbują zaoszczędzić inwestorzy, oraz niedostateczny nadzór techniczny przy budowie wielopiętrowych budowli.



Jak pisze agencja AP, na katastrofy budowlane w Indiach ma pośredni wpływ wysoki popyt na mieszkania i korupcja; sprawiają one, że często dochodzi do budowy dodatkowego piętra we wznoszonym budynku lub wprost stawiania domów bez wymaganych zgód budowlanych.



W 2013 roku w Bombaju zawalenie się domu spowodowało śmierć ponad 70 ludzi.