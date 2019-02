Indie i Pakistan na krawędzi wojny? Eskalacja konfliktu

Pakistańskie samoloty bojowe naruszyły w środę indyjską przestrzeń powietrzną w Kaszmirze - poinformowały oficjalne źródła w Delhi. Z kolei rzecznik pakistańskiej armii poinformował, że siły Pakistanu zestrzeliły w środę dwa indyjskie samoloty bojowe, które przekroczyły granicę. Jeden z indyjskich pilotów został schwytany. Wcześniej informowano, że po ostrzale moździerzowym dokonanym przez indyjskich żołnierzy w Kaszmirze zginęło co najmniej sześcioro cywilów, a kilkoro zostało rannych.

Zdjęcie Podzielony Kaszmir, do którego pretensje roszczą Indie i Pakistan, od ponad 60 lat jest punktem zapalnym i był powodem konfliktów zbrojnych między tymi krajami /Arshad Arbab /PAP/EPA

Odrzutowce pakistańskie zostały przechwycone przez myśliwce indyjskich sił powietrznych i zawróciły - powiedział przedstawiciel władz Indii, na którego powołuje się agencja Reutera.



Reklama

Główne lotnisko w Śrinagarze, letniej stolicy Kaszmiru, zostało zamknięte na trzy godziny.

Z kolei rzecznik pakistańskiej armii poinformował w środę, że siły powietrzne Pakistanu zestrzeliły w środę dwa indyjskie samoloty bojowe po przekroczeniu przez nie granicy w Kaszmirze. Jeden z indyjskich pilotów został schwytany.

Eskalacja napięć pomiędzy Indiami i Pakistanem

Co najmniej sześcioro cywilów zginęło, a kilkoro zostało rannych w środę w ostrzale moździerzowym, dokonanym przez indyjskich żołnierzy w Kaszmirze - poinformowała z kolei pakistańska policja.



Według przedstawiciela miejscowej policji Mohammada Altafa, sześć osób, w tym dzieci, zostało zabitych we wsi Kotli w pakistańskiej części Kaszmiru.



Na granicy w Kaszmirze często dochodzi do wymiany ognia między rozmieszczonymi tam siłami pakistańskimi i indyjskimi.



Do środowego incydentu doszło dzień po ataku indyjskiego lotnictwa, który według władz w Delhi był wymierzony w obóz szkoleniowy islamistycznego ugrupowania Jaish-e-Mohammed (JeM - Armia Mahometa) w północno-zachodnim Pakistanie. Według szefa indyjskiego MSZ Vijaya Gokhale, w nalocie zginęło "bardzo wielu" islamistów. Według indyjskich źródeł rządowych, na które powoływał się Reuters, w nalotach zginęło 300 islamistów.



Strona pakistańska informowała natomiast, że indyjskie samoloty zrzuciły bomby w pobliżu miasta Balakot w prowincji Chajber Pasztunchwa, ale nie było żadnych ofiar.



Wieloletni konflikt

Ugrupowanie JeM przyznało się do dokonania 14 lutego samobójczego zamachu bombowego, w którym zginęło 40 członków indyjskich paramilitarnych sił policyjnych w spornym Kaszmirze. JeM chce przyłączenia do Pakistanu indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir. Delhi uważa, że władze pakistańskie były zamieszane w ten atak, czemu Islamabad zaprzecza.



Podzielony Kaszmir, do którego pretensje roszczą Indie i Pakistan, od ponad 60 lat jest punktem zapalnym i był powodem konfliktów zbrojnych między tymi krajami. Większość mieszkańców stanu Dżammu i Kaszmir stanowią wyznawcy islamu; w regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu.



Indie i Pakistan są mocarstwami nuklearnymi.