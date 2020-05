Opublikowane przez policjanta na TikToku nagranie, które miało zachęcać do pomagania biednym, pomogło odnaleźć zaginionego dwa lata temu mężczyznę. 26 maja wrócił on z synem do domu na południu Indii - poinformował serwis BBC News.

Zdjęcie /Twitter

Zaginionego, którego nagrano dwa tys. km od domu, rozpoznał na filmie znajomy rodziny.

Reklama

Odnaleziony R Venkateshwarlu ma problemy ze słuchem i mówieniem. Całe życie mieszkał w wiosce w południowym stanie Telangana. Ma żonę i pięcioro dzieci, był zatrudniony jako robotnik.

W kwietniu 2018 r. mężczyzna wsiadł do ciężarówki, aby pojechać do pracy do innej wioski. "Mój ojciec zasnął, a kierowca ciężarówki nie wiedział, że on tam jest. Kilka kilometrów później kierowca zdał sobie sprawę, że mój ojciec był w ciężarówce, zostawił go na środku drogi" - powiedział BBC jego syn R Peddiraju.

Venkateshwarlu chciał wrócić do domu autostopem. Znalazł ciężarówkę, której kierowca zgodził się go podwieźć. Po wielu godzinach podróży zdał sobie jednak sprawę z tego, że jedzie w przeciwnym kierunku.

Kierowca wysadził go na północy kraju, w Ludhijanie w stanie Pendżab. Venkateshwarlu nie zna jednak języka pendżabskiego, co dodatkowo utrudniało mu porozumiewanie się.

Odnaleziono go przez przypadek. Policjant z Pendżabu Ajaib Singh chodził po Ludhijanie, aby przekazać żywność i niezbędne przedmioty migrantom i ubogim. Nagrania pokazujące jego działalność charytatywną publikował na TikToku, na kanale, który ma ponad 800 tys. obserwujących. Na jednym z filmów rozdawał żywność ludziom mieszkającym pod wiaduktem. Oglądając to nagranie, znajomy rodziny zauważył zaginionego.

Policja w Ludhijanie odnalazła mężczyznę i skontaktowała go z synem. "Poprosił mnie, żebym przyjechał i zabrał go do domu, sygnalizując na swój sposób" - powiedział BBC jego syn.

Venkateshwarlu wrócił do domu we wtorek wieczorem (26 maja).