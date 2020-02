Indie prześcignęły w 2019 roku Francję i Wielką Brytanię pod względem poziomu PKB - wynika z raportu organizacji World Population Review. Indyjska gospodarka jest warta 2,94 bln dolarów. Premier Narendra Modi obiecał, że do 2025 roku osiągnie ona poziom pięciu bln USD.

Zdjęcie Premier Indii Narendra Modi /AFP

Dane przedstawione przez WPR, amerykański ośrodek badawczy, pokrywają się z szacunkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) z października 2019 r., który również dawał Indiom awans na piątą pozycję w rankingu.

Indie z PKB na poziomie 2,94 bln USD nieznacznie wyprzedziły Wielką Brytanię i Francję. WPR podał w raporcie, że nominalne PKB szóstej z kolei Wielkiej Brytanii wynosi 2,83 bln USD, a plasującej się na miejscu siódmym Francji - 2,71 bln USD.

Na czele od 1971 r. pozostają USA, z PKB wysokości 21,44 bln USD, przy czym wartość surowców naturalnych tego kraju szacowana jest na 45 bln USD. Drugie są Chiny (14,14 bln USD), trzecia Japonia (5,15 bln USD), a czwarte Niemcy (4 bln USD).

Premier Indii Narendra Modi, po drugich z rzędu wygranych wyborach w 2019 r., obiecał Indusom wzrost gospodarki do poziomu pięciu bln USD w 2025 r.

Zdaniem Kaushika Basu, który przez cztery lata pełnił funkcję naczelnego ekonomisty Banku Światowego, cel indyjskiego premiera zostanie osiągnięty w 2033 r. Basu uważa, że aby spełniła się obietnica Modiego, indyjskie PKB powinno rosnąć w tempie 10,45 proc. rocznie.

"To jest bardzo ambitny cel. Jedynym przykładem kraju rosnącego w tempie 10,5 proc. przez sześć lat z rzędu były Chiny od 2003 do 2009 r." - pisze Basu w dzienniku "The Indian Express".

Tymczasem agencja ratingowa Moody’s zmniejszyła prognozy tempa wzrostu dla Indii do 5,4 proc. w 2020 r. i 5,8 proc. w 2021 r.

W odpowiedzi na krytykę niektórych ekonomistów i opozycji rząd Modiego zapowiada szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę oraz program Make in India (ang. produkuj w Indiach), który ma przyciągnąć zagranicznych producentów.

Z Delhi Paweł Skawiński