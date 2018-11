Matka i dziecko zmarły po tym, jak lekarz pod wpływem alkoholu przeprowadzał cesarskie cięcie. Mężczyzna został aresztowany. O sprawie informuje BBC.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /UIG Medical Science /East News

Ciężarna Kamini Chachi trafiła do jednego ze szpitali na wschodzie Indii z bólami porodowymi. Przeprowadzono cesarskie cięcie, ale operacja się nie udała. Według lokalnych mediów, rodzina rodzącej została poinformowana, że dziecko zmarło, a matka obficie krwawi. Zdecydowano o przeniesieniu jej do innego szpitala, ale matka zmarła w drodze.

Jak relacjonuje BBC, lekarz, który przeprowadzał operację, sam zadzwonił na policję, bo obawiał się, że rodzina może go zaatakować, gdy dowie się o śmierci noworodka. "Odkryliśmy, że był pijany. Aresztowaliśmy go, kiedy tylko przyjechaliśmy do szpitala" - powiedział BBC oficer lokalnej policji.

Lekarz, który przeprowadzał operację, jest doświadczonym specjalistą. Od 15 lat pracuje w rządowym szpitalu w mieście Sonvala.

Śledczy sprawdzają teraz, czy do śmierci matki i dziecka doszło z powodu zaniedbania czy innych przyczyn medycznych.