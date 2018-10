Indie: Protestujący spalili ośrodek hinduistyczny

Protestujący spalili w stanie Kerala ośrodek hinduistyczny prowadzony przez swamiego Sandeepanandę Giriego, który poparł werdykt Sądu Najwyższego, pozwalający kobietom w wieku rozrodczym na wchodzenie do jednej z największych hinduskich świątyń.

Aśram zaatakowano w nocy z piątku na sobotę; spalono dwa samochody i skuter należące do Szkoły Bhagawad Gity, prowadzonej przez Giriego na obrzeżach Thiruvananthapuram, stolicy stanu Kerala na południu Indii.

Stacje telewizyjne w Indiach pokazały nagrania z pożaru ośrodka; nie wiadomo jeszcze, jak duże straty spowodowało podpalenie.

Giri o napaść i podpalenie oskarża nacjonalistyczną partię premiera Narendry Modiego. Indyjska Partia Ludowa (BJP) żąda, aby stanowy rząd Kerali kierowany przez Komunistyczną Partię Indii (Marksistowską) odwołał się od decyzji Sądu Najwyższego.

Rząd stanu Kerala podał, że w zeszłym tygodniu zatrzymano około 2000 osób, które blokowały dziewczętom i kobietom wejście do świątyni. Zatrzymanych jednak sądy zwalniały za kaucją.

Pielgrzymki do zespołu świątynnego położonego wśród wzgórz Parku Narodowego Periyar w Ghatach Zachodnich należą do największych na świecie; rocznie świątynię bóstwa drawidyjskiego Ajjappana, syna Śiwy i Wisznu, co roku odwiedza ponad 30 mln wyznawców, dla których Ajjappan symbolizuje Duszę Najwyższą.

We wrześniu Sąd Najwyższy Indii zniósł wprowadzony w 1991 roku całkowity zakaz wstępu do świątyni kobietom w wieku rozrodczym. Przedtem w niektórych dniach kobiety te mogły tam wchodzić, by uczestniczyć w specjalnych rytuałach.