Policja w Indonezji aresztowała pod zarzutem oszustwa i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji mężczyznę i kobietę, promujących w internecie królestwo, które chcieli założyć w Środkowej Jawie.

Zdjęcie Dżakarta, stolica Indonezji /Value Stock Images /East News



Komendant policji w prowincji Środkowa Jawa Rycko Amelza Dahniel poinformował, że funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego Toto Santoso, jego 41-letnią partnerkę Fanni Amanandię i dziewięć innych osób oraz przeszukali dom, który miał pełnić funkcję "pałacu".

Reklama

Według miejscowych mediów Toto, który do 2016 roku mieszkał w jednej z dzielnic ubóstwa w Dżakarcie, przekonał ponad 450 osób do przyłączenia się do swojego nieistniejącego królestwa, którego miał zostać władcą. Niektóre z nich wpłaciły różne kwoty w zamian za stanowiska w przyszłym rządzie, a rekordowy datek wynosił 110 mln rupii (8 tys. dolarów).

Mężczyzna miał twierdzić, że otrzymał od przodków objawienie, zobowiązujące go do utworzenia państwa o nazwie Keraton Agung Sejagat (Wielkie Królestwo Świata). Żeby uwiarygodnić swoje zamiary, wraz z partnerką, która miała pełnić rolę królowej, przygotował fałszywe dokumenty i prowadził kanał w serwisie YouTube.

Według policji para utrzymywała, że ich przeznaczeniem jest wypełnienie obietnicy złożonej 500 lat temu przez historyczne imperium Majapahit, które upadło w XVI wieku. Grupa, którą kierowali, miała też przeprowadzić rytuał symbolizujący powrót jawajskiego króla Sri Maharatu. W toku śledztwa trwają historyczne konsultacje z ekspertami z uniwersytetu w Semarangu, stolicy Środkowej Jawy.

Tomasz Augustyniak