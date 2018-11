Ponad 100 osadzonych uciekło z więzienia w zachodniej Indonezji po tym, jak w czasie tradycyjnych modłów muzułmańskich, obezwładniono strażnika - poinformowała w piątek miejscowa policja.

Zdjęcie Zakłady karne w Indonezji zmagają się z problemem zbyt dużej liczny więźniów (zdjęcie ilustracyjne) /PATRIK STOLLARZ /AFP

Do ucieczki doszło w czwartek w zakładzie karnym Lambaro, gdy wszyscy więźniowie, czyli w sumie 720 osadzonych, zostało wypuszczonych ze swoich cel, żeby wziąć udział w wieczornych modłach - poinformował Trisno Riyanto, przedstawiciel policji w Banda Aceh, stolicy prowincji Aceh.

Reklama

Dodał, że osadzeni, którzy w większości byli skazani za posiadanie narkotyków i najwyraźniej wcześniej planowali swoją akcję, za pomocą żelaznych sztang i łomów przecięli druty i żelazne pręty w sali przyjęć i rzucili się do ucieczki przez pola ryżowe otaczające więzienie - pisze agencja Associated Press.

Według policji strażnik, który został obezwładniony, nie odniósł poważnych obrażeń.

Większość wciąż jest na wolności

Co najmniej 26 więźniów zostało schwytanych, a policja utworzyła blokady drogowe w całym mieście Banda Aceh, aby złapać pozostałych 87 uciekinierów.

Szef policji w prowincji Aceh Rio Septianda Djambak wezwał uciekinierów, by oddali się w ręce organów ścigania w ciągu trzech dni i zwrócił się do ich krewnych, aby wsparli władze w ujęciu skazańców. "Nie zawahamy się podjąć stanowczych działań, aby zmusić uciekinierów do przestrzegania prawa" - oświadczył Djambak.

Przeludnione zakłady karne

Ucieczki z więzień są powszechne w Indonezji, gdzie przeludnienie zakładów karnych stało się dużym problemem. Placówki penitencjarne zmagają się ze słabym finansowaniem i napływem nowych osadzonych, których większość została skazana za posiadanie narkotyków.

W ubiegłym roku ponad 440 więźniów uciekło z zakładu karnego w sąsiedniej prowincji Riau; oni również skorzystali podczas ucieczki z tego, że otwarto cele w związku z tradycyjnymi muzułmańskimi modłami. W lipcu 2013 r. ok. 240 więźniów, w tym kilku skazanych terrorystów, uciekło podczas śmiertelnych zamieszek w więzieniu w Medan, stolicy prowincji Sumatra Północna.