Irak: Godzina policyjna w trzech miastach

Po dwóch dniach protestów i zamieszek władze Iraku wprowadziły w środę godzinę policyjną w trzech miastach: An-Nasirijji na południu, Al-Amarze na południowym wschodzie i Al-Hilli w środkowej części kraju - podał Reuters, powołując się na źródła policyjne.

Zdjęcie W środę w wyniku starć zginęło w Iraku co najmniej siedem osób /AHMAD AL-RUBAYE / AFP /AFP

Do An-Nasirijji rząd skierował oddziały antyterrorystyczne, ponieważ policja uznała, że straciła kontrolę nad sytuacją, gdy doszło do wymiany ognia między demonstrantami i służbami bezpieczeństwa.

Reklama

W wyniku starć między antyrządowymi demonstrantami a irackimi siłami bezpieczeństwa zginęło w środę co najmniej siedem osób, a ponad 200 zostało rannych. Bilans ofiar śmiertelnych dwudniowych starć wzrósł tym samym do dziewięciu - podaje Associated Press.

Oddziały antyterrorystyczne użyły ostrej amunicji i gazu łzawiącego, by odeprzeć demonstrantów, którzy usiłowali się wedrzeć na lotnisko w Bagdadzie.

Protesty rozlały się na południowe prowincje kraju; demonstranci którzy krzyczeli, że chcą "upadku reżimu", podpalali budynki publiczne i należące do partii politycznych - podaje Reuters, nie precyzując, gdzie doszło do tych incydentów.

Niemal w całym Iraku, włącznie z Bagdadem, dostęp do internetu był w środę prawie całkowicie zablokowany; wcześniej tego dnia okazało się, że Facebook, Twitter i Instagram oraz komunikator internetowy WahtsApp nie działają w całym kraju, z wyjątkiem półautonomicznego regionu Kurdystanu, który ma odrębną infrastrukturę sieciową.

Południe Iraku jest bastionem szyickiej większości. Niewielkie manifestacje odbyły się także na północy w Kirkuku i Tikricie, podobnie jak we wschodniej prowincji Dijala.

W Iraku od dłuższego czasu utrzymuje się napięcie wywołane brakiem miejsc pracy oraz nieregularnymi dostawami prądu i wody pitnej. Władze oskarża się o korupcję, blokującą odbudowę kraju po latach konfliktów religijnych i niszczycielskiej wojnie, w której pokonano dżihadystyczne Państwo Islamskie.