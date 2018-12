Minister spraw zagranicznych Iraku Muhammad Ali al-Hakim zaapelował w poniedziałek do irackich uchodźców w Niemczech, by dobrowolnie wracali do kraju. Wystosował ten apel po spotkaniu w Bagdadzie z szefem dyplomacji Niemiec Heiko Maasem.

"Mamy nadzieję, że ci obywatele dobrowolnie wrócą do Iraku" - powiedział, zapewniając, że w rok po militarnym zwycięstwie nad Państwem Islamskim (IS) sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa jest w kraju "doskonała" i "stabilna".

"Irak jest bezpiecznym krajem i wzywamy naszych obywateli do dobrowolnego powrotu" - oświadczył.

Agencja dpa zwraca uwagę, że do Niemiec uciekły setki tysięcy Irakijczyków. Według stanu na koniec września br. było ich zarejestrowanych w Niemczech - jak oficjalnie informuje rząd - 245 tysięcy.

Dpa przypomina, że 10 grudnia 2017 r. rząd w Bagdadzie ogłosił militarne zwycięstwo nad Państwem Islamskim. Jednak na północy kraju, zwłaszcza w rejonie Mosulu, komórki IS są wciąż aktywne.

Maas zapewnił w Bagdadzie, że Niemcy będą w dalszym ciągu pomagać Irakowi w odbudowie. Podkreślił jednocześnie, że należy za wszelką cenę uniemożliwić ponowne umocnienie się dżihadystów z Państwa Islamskiego, "aby zapobiec zagrożeniom terrorystycznym w Iraku, w regionie, ale także w Europie".