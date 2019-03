Irak: Wzrosła liczba ofiar zatonięcia promu

Do 71 wzrosła liczba osób, które zginęły w czwartek, gdy zatonął prom płynący po rzece Tygrys w pobliżu Mosulu w północnym Iraku. Wśród ofiar śmiertelnych jest 19 dzieci. 55 osób uratowano.

Zdjęcie Uratowano 55 osób /WALEED AL-KHALED / AFP /AFP

Według agencji AP przeciążonym promem płynęły osoby świętujące Nowruz - perski Nowy Rok obchodzony w dniu równonocy wiosennej. Dzień ten jest w całym Iraku wolny od pracy.

Jak poinformował przedstawiciel irackich sił bezpieczeństwa w Mosulu, do katastrofy przyczyniło się to, że prom był przeciążony (było na nim zbyt wielu ludzi, ponad 100), a poziom wody w rzece był wyjątkowo wysoki. Dodatkowo po ulewnych deszczach w ostatnich dniach władze otworzyły śluzy, aby zmniejszyć napór wody na dużą zaporę w Mosulu. Wcześniej ostrzegano, że Tygrys jest obecnie bardziej niebezpieczny właśnie z powodu wysokiego stanu wód.

Władze Mosulu ogłosiły alert dla służb ratunkowych i medycznych.

Leżący na północy kraju dwumilionowy Mosul należy do największych miast Iraku. W czerwcu 2014 r. został zajęty przez Państwo Islamskie. Trwająca ponad 9 miesięcy, od października 2016 do lipca 2017 roku, bitwa o Mosul była przełomowym momentem w wojnie Iraku z IS. W lipcu 2017 r. ówczesny premier Iraku Hajder al-Abadi oficjalnie ogłosił zwycięstwo nad Państwem Islamskim w Mosulu i wyzwolenie miasta.