Iran: Autokar runął w przepaść. Wiele ofiar

Co najmniej 19 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wypadku autokaru, do którego doszło w czwartek rano na północy Iranu. Pojazd runął w przepaść - podała irańska agencja informacyjna ISNA.

Autokar stoczył się do wąwozu w prowincji Mazandaran. Ranni zostali odwiezieni do pobliskiego szpitala. Stan niektórych z nich lekarze określają jako poważny.

ISNA podała, że przyczyną wypadku była awaria hamulców pojazdu.

Rocznie w Iranie na drogach ginie ok. 17 tys. osób. Jest to jeden z najwyższych takich wskaźników na świecie. Przyczynia się do tego m.in. nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zły stan techniczny pojazdów.