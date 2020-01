W nocy z wtorku na środę amerykańska baza lotnicza Al Asad w pobliżu miasta Hit w środkowym Iraku oraz lotnisko wojskowe Irbilu w irackim Kurdystanie zostały ostrzelane pociskami wystrzelonymi z terytorium Iranu. Irańskie media donoszą o rzekomych 80 zabitych Amerykanach, tymczasem Biały Dom nie poinformował o żadnych ofiarach.

Irańskie pociski uderzyły w amerykańskie bazy w Iraku

W nocy Iran ostrzelał amerykańskie bazy wojskowe w Iraku





USA mogą "odciąć rękę" Iranowi zabijając generała Kasema Sulejmaniego, ale Iran odpowie Ameryce "odcięciem jej nogi" w regionie - oświadczył w środę prezydent Iranu Hasan Rowhani, cytowany przez agencję Fars, nie rozwijając, co dokładnie ma na myśli.

Prezydent zabrał głos kilka godzin po przeprowadzeniu przez siły zbrojne Iranu ataków rakietowych na amerykańskie cele w Iraku.

Środowy atak sił irańskich na amerykańskie cele w Iraku to policzek wymierzony Stanom Zjednoczonym - oświadczył kilka godzin po tym ataku najwyższy przywódca duchowo polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei. Po raz kolejny nazwał USA wrogiem Iranu.

Chamenei, który jest pierwszą osobą w państwie, zażądał od USA, aby ich siły zbrojne wyszły z Bliskiego Wschodu. Według niego amerykańska obecność w tym regionie jest źródłem korupcji.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz komentuje w Trójce irański atak na amerykańskie bazy



- Wzajemne ataki przeprowadzone przez USA i Iran mogą doprowadzić świat do wojny nuklearnej; powinna zebrać się Rada Bezpieczeństwa ONZ - oświadczył w środę Władimir Dżabarow, wiceszef komisji spraw zagranicznych wyższej izby parlamentu Rosji, Rady Federacji.



Niemieckim żołnierzom stacjonującym w Irbilu, w irackim Kurdystanie, nic się nie stało - poinformowała w środę nad ranem Bundeswehra, po tym jak Iran dokonał ataku rakietowego na dwie amerykańskie bazy. "Żołnierze podjęli odpowiednie środki ostrożności i wszyscy mają się dobrze" - czytamy na profilu Bundeswehry na Twitterze. W kurdyjskim Irbilu stacjonuje około 115 niemieckich żołnierzy. Wcześniej, we wtorek, Bundeswehra ewakuowała z Bagdadu i At-Tadżi około 30 swoich wojskowych do Jordanii i Kuwejtu.

Minister obrony RFN Annegret Kramp-Karrnebauer w rozmowie w porannym programie telewizji ARD ostro potępiła irańskie ataki rakietowe i zaapelowała o "zrobienie wszystkiego co możliwe, dla uspokojenia sytuacji".

Wielka Brytania potępiła w środę irański atak rakietowy na dwie bazy wojskowe w Iraku, w których stacjonują oddziały międzynarodowej koalicji pod dowództwem Stanów Zjednoczonych, w tym brytyjski personel. "Potępiamy ten atak na irackie bazy wojskowe, w których stacjonowały siły koalicyjne, w tym brytyjskie" - oświadczył minister spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Dominic Raab. "Wzywamy Iran, by nie powtarzał tych nierozważnych i niebezpiecznych ataków, a zamiast tego, by pilnie dążył do deeskalacji. Wojna na Bliskim Wschodzie będzie służyć jedynie Daesh (Państwu Islamskiemu) i innym grupom terrorystycznym" - dodał szef dyplomacji.

- Stanowisko polskiego rządu jest takie, żeby kwestie związane z polityką na Bliskim Wschodzie łagodzić; zależy nam, żeby nie eskalować tego konfliktu - podał w środę rzecznik rządu Piotr Müller, komentując sytuację po atakach rakietowych Iranu na bazy USA w Iraku.





- Sytuacja jest niestabilna - przyznał generał Piotrowski.



Jak zapewnił generał Piotrowski, ewakuacja polskich żołnierzy z Iraku na razie nie wchodzi w rachubę





Zakończyła się właśnie konferencja prasowa z gen. dyw. Tomaszem Piotrowskim, dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, na temat sytuacji po atakach rakietowych na bazy Al Asad i Irbil w Iraku. Jak zapewnił: "Mamy stuprocentową pewność, że zadziałały procedury bezpieczeństwa i nasze wojsko w Iraku jest bezpieczne. Polscy żołnierze byli zarówno w bazie Al Asad i Irbil".