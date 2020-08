Irański imam chwali Polskę

Szyicki duchowny i reformator islamu Mohamad Tawhidi podzielił się w mediach społecznościowych swoimi spostrzeżeniami na temat Polski. Według niego, nasz kraj jest wyjątkowo bezpieczny. Imam podkreśla, że chociaż Polska nie jest najzamożniejszym krajem na świecie, jest "najbogatsza pod względem zdrowego rozsądku". O sprawie pisze Polsat News.

Zdjęcie Irański imam zachwycony Polską /facebook.com

Urodzony w Iranie Mohamad Tawhidi to muzułmański duchowny, który mieszka na co dzień w Australii. Mężczyzna jest imamem pokoju, który od lat wzywa do reformy islamu. Wśród jego postulatów jest m.in. odejście od dżihadu - podaje Polsat News.

Imam opublikował na Facebooku obszerny wpis na temat Polski. Jak przekonuje, w naszym kraju, w którym "jest dosłownie zero islamskiego ekstremizmu i terroryzmu", czuł się bezpiecznie. "Nigdy nie musiałem się obawiać (...) Choć wyglądam inaczej niż prawie wszyscy mijający mnie ludzie, nigdy nie czułem się bezpieczniej" - pisze Mohamad Tawhidi.

Irańczyk pochwalił także jedzenie w Polsce i stwierdził, że legalni migranci w naszym kraju "kochają Polskę". "Jeżeli zachowujesz się zgodnie z prawem, nie musisz niczego się obawiać" - przekonuje.

Mohamad Tawhidi zapewnia, że po ustaniu epidemii koronawirusa, Polska będzie pierwszym krajem, który odwiedzi. "Kocham Polskę i doceniam historię jej walk z nazizmem, faszyzmem i innymi ekstremistycznymi ideologiami. To nie jest najbogatszy kraj na świecie, ale jest najbogatszy w kwestii bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Dla mnie to ważniejsze, niż ekonomia" - zaznacza.