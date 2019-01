Irlandia: Zagrożona wyginięciem panda ruda uciekła z zoo

W niedzielę z ogrodu zoologicznego w Belfaście w Irlandii Północnej uciekła zagrożona wyginięciem panda ruda. Policja zaapelowała do mieszkańców. Zwierzęcia nie udało się jeszcze odnaleźć.

Zdjęcie Panda ruda jest wpisana na listę gatunków zagrożonych wyginięciem /Adriana Adinandra/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Zwierzę zniknęło z zoo w Belfaście w niedzielę, 27 stycznia.

"Ruda panda niespodziewanie postanowiła zrobić sobie wakacje od zoo w Belfaście. Prawdopodobnie podziwia teraz widoki pięknego Glengormley" - napisała irlandzka policja na Facebooku.



Policja poinformowała, że pandy rude nie są agresywne. Zaapelowała jednak do mieszkańców, by nie zbliżali się do zwierzęcia i nie próbowali go schwytać na własną rękę, ale dzwonili na numer alarmowy. Policja poprosiła też kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza w okolicach Glengormley, które leży w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu zoologicznego.

Jak informuje brytyjski "The Guardian", para młodych pand urodziła się w zoo w Belfaście w czerwcu ubiegłego roku.



Panda ruda została wpisana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na listę gatunków zagrożonych wyginięciem.