Dżihadyści z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) wzięli odpowiedzialność za dokonania dwóch zamachów bombowych na filipińskiej wyspie Jolo. W wyniki ataku terrorystycznego co najmniej 27 osób poniosło śmierć, a 81 zostało rannych. Komunikat tej treści przekazała w nocy z niedzieli na poniedziałek związana z IS agencja prasowa Amaq.

Zdjęcie IS przyznało się do dokonania zamachów bombowych na Filipinach /NICKEE BUTLANGAN /AFP

Zamachów dokonano podczas niedzielnej mszy w katolickiej katedrze. Druga bomba wybuchła niedaleko od wejścia do katedry, na parkingu. Do drugiego wybuchu doszło, gdy na miejsce zdarzenia przybyli policjanci i wojsko.

Według policji zginęło 20 cywilów i 7 żołnierzy. Wśród rannych jest 65 cywilów, dwaj policjanci i 14 żołnierzy.

Katedra w Jolo była już wielokrotnie celem zamachów terrorystycznych.

Na wyspie Jolo, położonej na niespokojnym południu Filipin, przeważa ludność muzułmańska, chociaż w całych Filipinach zdecydowaną przewagę mają katolicy.

Na wyspie ma siedzibę radykalne ugrupowanie muzułmańskie Abu Sajaf, które które złożyło przysięgę wierności Państwu Islamskiemu. Znane jest z brutalnych akcji, szczególnie wobec cudzoziemców, m.in. z zamachów bombowych, wymuszeń i porwań dla okupu.

Abu Sajaf należy do ruchu muzułmańskich separatystów, którzy od lat 70. XX wieku chcą przekształcić południe Filipin w kalifat. Od tamtego czasu w wyniku działań separatystów zginęło w tym regionie ponad 150 tys. ludzi.

Do ataku doszło po zeszłotygodniowym referendum w sprawie utworzenia autonomicznego regionu Bangsamoro na terytoriach zamieszkanych przez muzułmanów. Jednak mieszkańcy prowincji Solo, do której należy wyspa Jolo, wypowiedzieli się przeciwko tej autonomii.