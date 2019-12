Izba Reprezentantów zagłosuje w sprawie impeachmentu Trumpa

"Należy przygotować artykuły impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa" - oświadczyła przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. Jak dodała, Izba Reprezentantów będzie głosować w sprawie impeachmentu prezydenta.

Zdjęcie Nancy Pelosi /HAWN THEW /PAP/EPA

W specjalnym oświadczeniu Nancy Pelosi poinformowała, że zleciła już przygotowanie stosownych dokumentów.

"Działania prezydenta poważnie naruszyły konstytucję" - powiedziała przewodnicząca Izby Reprezentantów, zdominowanej przez demokratów.

Według jej słów, Donald Trump nadużył władzy i zawiódł publiczne zaufanie. Pelosi powiedziała, że Kongres nie ma innego wyboru i musi zająć się impeachmentem, ponieważ postępowanie prezydenta nie może zostać pozostawione bez odpowiedzi, a "stawką jest demokracja" Ameryki.

Zdjęcie Donald Trump / NICHOLAS KAMM / AFP

Trump: Zróbcie to teraz, szybko

Biały Dom natychmiast odpowiedział, że "demokraci powinni się wstydzić swojego postępowania".

"Jeśli macie mnie odsunąć od władzy, zróbcie to teraz, szybko, żebyśmy mogli mieć uczciwy proces w Senacie, i żeby nasz kraj mógł z powrotem zająć się biznesem" - napisał na Twitterze Donald Trump.



Raport w sprawie prezydenta USA

Dwa dni temu komisja wywiadu Izby Reprezentantów przyjęła raport, z którego wynika, że prezydent Donald Trump nadużył urzędu, zabiegając o zagraniczne wsparcie przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.

W raporcie, który był kolejnym krokiem na drodze do wszczęcia procedury impeachmentu wobec obecnego prezydenta, napisano, że Donald Trump miał uzależnić pomoc wojskową dla Ukrainy od wszczęcia przez władze w Kijowie śledztw, które byłby korzystne dla jego kampanii wyborczej. Miał również utrudniać śledztwo Izby Reprezentantów oraz instruować świadków i przedstawicieli agencji rządowych, by ignorowali wezwania na przesłuchania.



Zgodnie z amerykańskim prawem, o impeachmencie prezydenta decyduje Senat. Za usunięciem go z urzędu musi opowiedzieć się 67 spośród stu senatorów. Obecnie większość w Senacie mają republikanie.



Biały Dom wyraził nadzieję, że Senat "podejmie właściwą decyzję".